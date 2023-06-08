روسيا تتوعد بالرد على أى تهديد لـ قوات حفظ السلام فى هذا الإقليم

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال حول تهديدات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى للجنود الروس فى إقليم بريدنيستروفيه، :"لا ينبغى لأحد أن يشك فى أن القوات الروسية سترد بشكل مناسب على أى استفزازات ضد جيشنا فى بريدنيستروفيه، وستكفل حماية مواطنينا ووحدات حفظ السلام الروسية والعسكريين والمخازن العسكرية فى قرية كولباسنا".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على أن "أى أعمال تشكل تهديدا لأمنهم ستعتبر، وفقا للقانون الدولى، بمثابة هجوم على روسيا الاتحادية".

يشار إلى أنه يتم الحفاظ على السلام فى منطقة نزاع بريدنيستروفيه من قبل قوات حفظ سلام مشتركة تضم 402 من الأفراد العسكريين الروس و492 من سكان بريدنيستروفيه، و355 مواطنا مولدوفا، بالإضافة إلى 10 مراقبين عسكريين من أوكرانيا. ويخدم جنود حفظ السلام فى 15 نقطة تفتيش تقع فى مناطق رئيسية من المنطقة الأمنية.

وكان سكان بريدنيستروفيه و60% منهم هم من الروس والأوكرانيين، يسعون للاستقلال عن مولدوفا فى السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتى، وذلك بسبب الخوف من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا. وفى عام 1992 بعد محاولة فاشلة من قبل كيشيناو لحل المشكلة بالقوة أصبحت بريدنيستروفيه منطقة مستقلة فى الواقع.