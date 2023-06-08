استطلاع بريطانى: حزب العمال يسير نحو تحقيق فوز ساحق فى الانتخابات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأشار الاستطلاع إلى تصاعد شعبية الحزب وتأييد قوى من الناخبين، مما يعزز فرصه فى السيطرة على البرلمان، وأن ما يعكس النتيجة التفاؤل المتزايد لدى الحزب وقوته الحالية فى الساحة السياسية البريطانية.

وقال استطلاع الرأى الذى أجراه مركز "فوكالداتا" ومجموعة "الأفضل لـ بريطانيا" إن حزب كير ستارمر قد يفوز بـ 470 مقعدًا مقارنة بـ 129 مقعدًا للمحافظين.

ويستند التحليل الذى شارك فيه 10140 شخصا فى بريطانيا بين 20 أبريل و9 مايو عن الحزب الذى سيصوتون له فى حالة إجراء انتخابات عامة غدًا.

ومن المرجح أن تؤدى النتائج إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، على الرغم من أنه قد يشعر ببعض الراحة من التنبؤات بأن أغلبية حزب العمال قد تكون فى خطر فى جميع أنحاء البلاد.

وأظهر الاستطلاع أن حصة التصويت لحزب العمال ستكون عند نحو 35%، بفارق 12 نقطة مئوية عن حزب المحافظين فقط، لكن هذا أقل من الخريف الماضى عندما أعطت الاستطلاعات حزب العمال 42% من الأصوات.

وقالت ناعومى سميث، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "الأفضل لبريطانيا"، فى مؤتمر صحفى الأربعاء فى وستمنستر: "تقدم حزب العمال يبدو جيدًا ولكن هوامش الفوز تتراجع فى كل مكان".

وقالت إن سوناك يبدو أنه استعاد بعض ناخبى حزب المحافظين الذين استاءوا من الميزانية المصغرة الكارثية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس ووزير الخزانة كواسى كوارتنج العام الماضى.

ولكن حتى فى أسوأ السيناريوهات بالنسبة لحزب العمال، فإنه سيظل أكبر حزب فى البرلمان الذى سيصبح معلقاً بين الحزبين.