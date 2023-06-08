موسكو: القوات الروسية نجحت فى صد محاولات كييف للهجوم على محور باخموت

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء أن القوات الروسية تمكنت من تصدى محاولة الجيش الأوكرانى للتقدم فى منطقة أرتيوموفسك "باخموت"، وتم تكبيد العدو خسائر فادحة فى الأفراد والمعدات.





وقالت الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولات لاختراق دفاعات قواتنا على محور دونيتسك قرب مدينة أرتيوموفسك وذلك بعد أن فشلت فى تحقيق أهداف الهجوم وتكبدت خسائر كبيرة على محور جنوب دونيتسك".

كما نجحت مجموعة القوات "جنوب" فى صد 8 محاولات هجوم نفذتها فصائل هجومية أوكرانية باتجاه الضواحى الغربية لمدينة أرتيوموفسك وعدد من القرى فى المنطقة، حيث لم يحقق العدو هدف الهجوم ومنع من التوغل فى دفاعاتنا، مشيرة إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 415 جنديا أوكرانيا ودبابتين و9 مدرعات و6 مركبات ومدفع ذاتى الحركة "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر "مستا-بى".

وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت القوات 3 هجمات للعدو فى منطقة فريمفسكى بـ زابوريجيا خلال يوم، كما صدت هجوما فى منطقة بلدة نوفودونيتسكويه بدونيتسك، وتبقى البلدة تحت تحت سيطرة القوات الروسية، وبلغت إجمالى خسائر العدو على هذا المحور خلال يوم أكثر من 190 جنديا و8 دبابات، بما فى ذلك دبابتان بعجلات AMX-10 فرنسية الصنع وعدد من المدرعات والمدافع، فيما تم تدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكى الصنع فى زابوريجيا وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" فى دونيتسك وأخرى من طراز "ميغ-29"، إضافة إلى 22 طائرة بدون طيار فى مناطق متفرقة واعتراض 24 قذيفة من مراجمات الصواريخ هيمارس واوراغان وأولخا.