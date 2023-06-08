وزارة الطاقة الأوكرانية: 20 ألف مستهلك بدون كهرباء.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان بحسب وكالة أنباء "يوكينفورم" الاوكرانية، أن المياه غمرت 129 محطة فرعية للمحولات فى "خيرسون" وغمرت محطتين للطاقة الشمسية فى منطقة ميكولايف.

ووفقًا لوزارة الطاقة الأوكرانية، فإن تفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والفيضان الناتج عن ذلك، سبب استمرار حالة الطوارئ فى جنوب البلاد وفى خيرسون والمستوطنات المجاورة، ليترك ما يقرب من 20 ألف مستهلك بدون كهرباء بسبب الفيضان.

كما أشار البيان إلى أنه "لا تزال القدرات الرئيسية لمحطة الطاقة الحرارية خارج منطقة الخطر".

وأوضح أنه "اعتبارًا من صباح الأربعاء، غمرت المياه 129 محطة تحويل فرعية فى خيرسون، وفى منطقة ميكولايف، غمرت المياه محطتين للطاقة الشمسية.

ولفت إلى أنه "تتم مراقبة الوضع فى زابوريجيا النووية باستمرار ولا يوجد تهديد مباشر لمحطة الطاقة بسبب انفجار سد كاخوفكا".

وأضافت الوزارة أن عمليات الترويع على الجبهة والمناطق الحدودية مع روسيا مستمرة.