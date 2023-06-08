جيش الاحتلال يقتحم رام الله ويصيب شابا بـ الرصاص

جدة - نرمين السيد - أسفر الاقتحام عن إصابة شاب فلسطينى بالرصاص الحى فى الخاصرة وآخر بالمطاطى خلال مواجهات بين الفلسطينيين وعناصر الاحتلال. واقتحمت القوات منطقة "رام الله التحتا"، فى قلب المدينة، وأغلقتها تماما، من أجل تنفيذ عملية هدم منزل الأسير إسلام فروخ. وسادت حالة من الهلع والذعر المارة وسكان المدينة، وسط سماع دوى إطلاق رصاص كثيف. وخرج الشبان الفلسطينيون إلى الشوارع المؤدية إلى المنطقة التى يقع بها المنزل المُتوقع هدمه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال.

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