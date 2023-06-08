موسكو تدعو واشنطن للتحقيق فى استخدام أسلحة أمريكية لضرب سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "إن تصريح الجنرال الأوكرانى، أندرى كوفالتشوك، الذى أدلى به فى مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، فى 29 ديسمبر الماضى، هو تصريح لافت وهو ما أشار إليه ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا".
واستشهدت زاخاروفا بتصريح لكوفالتشوك، أكد فيه أن القوات الأوكرانية حينذاك وجهت "ضربة تجريبية من منظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" على أحد منافذ سد كاخوفكا لإحداث ثغرة فيه ومعرفة مقدار ارتفاع المياه فى نهر دنيبر".
وقالت المتحدثة الروسية بسخرية: " أوجه هذا التساؤل لكيربى "منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض جون كيربى"، وكارين جان بيير "السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض"، وجميع المسؤولين عن الاتصالات فى البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، هل تعلمون كيف يتم استخدام الأسلحة الأمريكية وهل تعلمون كيف يتم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بأموال أمريكية على حساب دافعى الضرائب الأمريكيين".
كما تساءلت زاخاروفا عما إذا كان الجانب الأمريكى على علم باستخدام أسلحته ضد البنية التحتية المدنية فى دول ثالثة، لافتة إلى أنه "يستحيل عدم ملاحظة ذلك، فقد نشرته صحيفة أمريكية قبل ستة أشهر".
وتتهم روسيا القوات الأوكرانية بشن سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك تم تدمير الجزء العلوى من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه، فضلا عن التسبب بتصريف عشوائى للمياه.
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