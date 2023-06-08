شؤون القدس: مخطط الاستيلاء على «قبة الصخرة» ينذر بـ حرب دينية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه المُخطط، الداعى لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المُصلى القبلى لصلاة المسلمين؛ يضع المسجد الأقصى فى دائرة الخطر الشديد.

وأضافت أن المُخطط - الذى طرحه أحد عناصر حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - بمثابة عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطته، فضلا عن كونه مرفوض ومُستهجن فإن تطبيقه سيؤدى الى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ولفتت إلى أن الادعاء بأن المسجد الأقصى ليس للمسلمين والدعوة للسماح لليهود باقتحامه من كل أبوابه هو لعب بالنار.

وأكدت أن حزب "الليكود" هو الذى يقود الاقتحامات للمسجد الأقصى، من خلال عراب الاقتحامات الحاخام المتطرف يهودا جليك، الذى يدعو لانتهاك حرمة المسجد، من خلال هاليفى الذى نظم الشهر الماضى اجتماعا داخل الكنيست تحت عنوان "حرية اليهود" فى المسجد الأقصى، وبات الآن يدعو لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.

وأشارت الوزارة إلى أن المخطط الذى تم نشره فى وسائل الإعلام الإسرائيلية هو الأكثر خطورة، عام 1967، وهو مؤشر خطير على تصاعد استهداف المسجد بدءا بالاقتحامات عام 2003، ومرورا بدعوات التقسيم الزمانى والصلوات والطقوس التلمودية، ووصولا الى الدعوة الخطيرة بتقسيم المسجد ذاته.

وقالت: "هم ينتقلون فعليا من انتهاك الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى، إلى نسف هذا الوضع، وصولا الى التقسيم الفعلى للمسجد الأقصى كخطوة نحو مخططات أكثر خطورة".

وبينت الوزارة أنه بصمت حكومة الاحتلال على هذا المخطط العدوانى الذى ينادى به أحد أعضاءها، فإنه لا يمكنها الزعم كذبا بأنها تحترم الوضع القائم فى المسجد الأقصى.

وشددت وزارة شؤون القدس على أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة وهى 144 دونمًا، هو للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد ولا يقبل القسمة ولا التقسيم، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى الذى أحبط مؤامرة البوابات الإلكترونية والتقسيم الزمانى والمكانى، لن يسمح بمخطط إرهابى كهذا.

ودعت الوزارة، العالمين العربى والإسلامى ألا يقف صامتا إزاء هكذا مخططات خطيرة، وألا يترك الفلسطينيين وحدهم فى مواجهة هذا الجنون الإسرائيلى، وأن على المجتمع الدولى الانتقال من مربع الإدانات والاستنكارات، إلى التحرك الفاعل لوقف هذا العدوان الإسرائيلى قبل فوات الأوان.