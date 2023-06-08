الاتحاد الأوروبى: إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير قانونى

جدة - نرمين السيد - جدّد إيمون جيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبى الخاص لحقوق الإنسان، التأكيد على موقف التكتل القائل بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وشرعية هدم المنازل والإخلاء القسرى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





وخلال فعالية نظمتها مؤسسات حقوقية فى رام الله، أكد جيلمور، أمس الأربعاء، أهمية احترام حقوق الإنسان والتعامل بكرامة مع الجميع، مشددًا على أن هذه الحقوق متساوية للجميع فى أى مكان فى العالم.

وأكد أن حقوق الإنسان تتضمن حق العمل، وحرية الحركة، والعيش بكرامة، وعدم التعرض للاضطهاد والعنصرية، وغيرها من الحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها الجميع.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى سيواصل العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى فلسطين، عبر مواصلة دعم مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ودعا جيلمور إلى ضرورة ضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة فى جريمة استشهاد الطفل التميمى، الذى استشهد أمس الأول الاثنين بعد أيام من إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله، مؤكدا ضرورة توفير الحماية للمدنيين، خاصة الأطفال، فى جميع الظروف.

وخلال الفعالية، استعرض مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العارورى، الجرائم التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، والتى تنتهك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات حقوق الإنسان، داعيا الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها، وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.

وأكد أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستواصل عملها فى توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال، وفى المناصرة الدولية لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية، لتعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض حتى زوال الاحتلال.