وزير دفاع تايوان: 37 طائرة عسكرية صينية اخترقت مجالنا الجوى

جدة - نرمين السيد - وكان تشنج، قد أعلن فى وقت سابق، أن جيش التحرير الصينى قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوى والبحرى الإقليمى لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أفادت فى وقت سابق، بقيام مدمرة صينية بمناورات "غير آمنة" بالقرب من سفينة حربية أمريكية فى مضيق تايوان.