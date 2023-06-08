التشيك ترسل مساعدات طارئة لأوكرانيا عقب فيضان سد نوفا كاخوفكا

وقال فيالا - حسبما ذكر راديو "براج الدولى" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - إن وزارة الدفاع التشيكية ستقوم بإرسال المساعدات على الفور، مشيرا إلى أنه سيتأكد من الاحتياجات الضرورية لأوكرانيا كما سيقوم بتنسيق المزيد من المساعدات من الوزارات الأخرى.
من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكى "يان ليبافسكى" إن وزارته ستقوم بإرسال 10 ملايين كرونة تشيكية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.
كما أفادت منظمة "الناس فى حاجة" غير الحكومية بأنها ستقدم 120 ألف لتر من مياه الشرب المعبأة وخزانات المياه وغيرها من المواد الأخرى خلال الأيام المقبلة.
وأدى انهيار السد إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق حيث تلقى أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض فى هذا الحادث.
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