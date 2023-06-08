زيلينسكى يوجه نداء عاجلا لمنظمات الإغاثة الدولية

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، منظمات الإغاثة الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تداعيات تدمير سد "كاخوفكا" الذى يستخدم فى توليد الطاقة الكهرومائية فى أوكرانيا، مضيفا أن "أى منظمة لا تقدم المساعدة على الأرض فهى ببساطة لا تتمتع بالكفاءة"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال "زيلينسكى" فى خطابه اليومى المصور: "من الضرورى أن تشارك المنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الفور فى عملية الإنقاذ ومساعدة الناس فى الجزء المحتل من منطقة خيرسون". وتابع: "إذا كانت منظمة دولية غير حاضرة فى منطقة الكارثة، فإن هذا يعنى أنها غير موجودة على الإطلاق أو ليست لديها الكفاءة". وأضاف زيلينسكى أن السكان فى مناطق تحت سيطرة القوات الروسية فى جنوب أوكرانيا ليس لديهم ماء أو طعام أو خدمات طبية، وأن من المستحيل تحديد عدد الأشخاص المعرضين للموت فى تلك المناطق.

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