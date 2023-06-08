العالم اليوم - حاكم خيرسون: المياه تغمر 600 كيلومتر مربع من المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 10:23 صباحاً - غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32 بالمئة في الضفة اليمنى و68 بالمئة في الضفة اليسرى".

وكتب على تطبيق تيليغرام أن متوسط منسوب المياه، صباح الخميس، بلغ 5.61 متر.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة أمنية أن نحو 14 ألف منزل غرقت بعد انهيار سد كاخوفكا في أوكرانيا، مضيفة أنه جرى إجلاء نحو 4300 شخص.

وانهار، الثلاثاء، سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو عند خط المواجهة بين الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية والأوكرانية.

ما الأهمية الاستراتيجية للسد؟