حاكم خيرسون: 600 كيلو متر مربع من المقاطعة غرقت بسبب تدمير سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا بعد تفجيره، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.

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