تايوان: نشر طائرات وسفن بحرية ردا على انتهاكات الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات التايوانية، دخول أكثر من 30 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوى، مشيرة إلى قيامها بنشر طائرات وسفن بحرية ردا على "انتهاكات الصين"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان وزير الدفاع التايوانى، قد أعلن فى وقت سابق، أن جيش التحرير الصينى قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوى والبحرى الإقليمى لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة. يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أفادت فى وقت سابق، بقيام مدمرة صينية بمناورات "غير آمنة" بالقرب من سفينة حربية أمريكية فى مضيق تايوان.

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