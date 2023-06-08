إصابة رئيس أوغندا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الصحة الأوغندية، فى وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن نتائج الفحص أظهرت إصابة الرئيس يورى موسيفينى بـ"كوفيد-19"، لكنّه فى صحة جيدة وسيواصل أداء مهامه خلال تلقى العلاج، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت دايان أتوينى، السكرتيرة الدائمة بوزارة الصحة، على "تويتر": "جاءت نتيجة فحص الرئيس للكشف عن كوفيد-19 إيجابية، وكان هذا بعد ظهور أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا، ومع ذلك، فهو بصحة جيدة ويواصل أداء واجباته بشكل طبيعى مع الالتزام بالإجراءات التشغيلية الموحدة"، فى إشارة إلى الإجراءات القياسية المتبعة فى التعامل مع حالات الإصابة بكوفيد.

وألمح موسيفينى (78 عامًا) فى وقت سابق الأربعاء، بعد إلقائه خطاب حالة الأمة بالبرلمان، إلى احتمال إصابته بكوفيد، قائلًا إنه "شعر بنزلة برد خفيفة" مما دفعه إلى طلب الخضوع للفحوص.

وفى ذروة الجائحة، فرضت أوغندا بعضًا من أكثر تدابير الاحتواء فى إفريقيا حزمًا، شملت حظر التجول وإغلاق الشركات والمدارس والحدود.