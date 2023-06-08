العالم اليوم - جني الأرباح يهبط بالأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 11:21 صباحاً - شهد المؤشر نيكي الياباني هبوطا حادا لليوم الثاني على التوالي، الخميس، إذ جنى المستثمرون الأرباح من ارتفاع شهدته مؤخرا أسهم شركات التكنولوجيا.

وتسارعت وتيرة خسائر نيكي في النصف الثاني من الجلسة ليتراجع 0.85 بالمئة عند الإغلاق مسجلا 31641.27 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 2191.50 نقطة.

ونزل سهم سوني جروب 1.65 بالمئة وتراجع كذلك سهم شركة هويا لمواد أشباه الموصلات 3.89 بالمئة وسهم سوفت بنك جروب 1.47 بالمئة.

لكن سهم إيساي للأدوية ارتفع 7.37 بالمئة وقاد المكاسب على نيكي بعد أن منحت الجهات التنظيمية الأميركية تقييما إيجابيا لتجارب المرحلة المتقدمة لعلاج ألزهايمر الذي تنتجه الشركة.

وشهد نيكي الأربعاء أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر مقلصا مكاسب قوية بلغت 15 بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة فاقت أداء البورصات العالمية الأخرى.

ومن بين الأسهم المدرجة على نيكي هبط 147 وصعد 78.

وخسر قطاع تصنيع الآلات الدقيقة 2.59 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية التي يبلغ عددها 33.