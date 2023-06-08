بلينكن: القتال ضد داعش لم ينته.. وإفريقيا سجلت نصف ضحايا الهجمات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وتابع أننا نستهدف قطع السبل على قدرة داعش لجلب الأموال، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة، معلنا تقديم 130 مليون دولار لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب جنوب الصحراء، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وفيما يخص ملف النازحين، قال بلينكن، نحن مستعدون لتقديم الدعم اللوجستى لإعادة النازحين إلى أوطانهم، مشيرا إلى أن العراق قاد جهودا لإعادة 5 آلاف مواطن لشمال شرق سوريا.

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