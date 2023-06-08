قصف أوكرانى استهدف المنطقة الصناعية فى لوجانسك

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة أركان الجيش الأوكرانى، قد أعلنت منذ عدة ايام، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على محاولة فرض السيطرة الكاملة على منطقتى لوجانسك ودونيتسك بالكامل.

وأشارت هيئة أركان الجيش الأوكرانى فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أنه منذ يومين، نفذ سلاح الجو الأوكرانى 10 غارات على القوات الروسية ومعداتها فى مناطق متفرقة، واستطاعت إصابة مجموعتين من المعدات الروسية ومستودعا للذخيرة، ومنظومتى صواريخ مضادة للطائرات، ومنظومتى حرب إلكترونية، بالإضافة إلى طائرة استطلاع بدون طيار.