القاهرة الإخبارية: انفجار داخل مسجد خلال تشييع مسؤول أفغانى شمال كابول

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت الثلاثاء، مقتل نائب حاكم إقليم بشمال أفغانستان جراء هجوم بسيارة ملغومة.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم إقليم بدخشان شمال أفغانستان، إن نائب حاكم الإقليم نصار أحمد حمدى قُتل فى انفجار سيارة ملغومة يوم الثلاثاء، وأصيب 6 مدنيين آخرين.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح بعد الجهة التى نفذت التفجير، وهو أول هجوم كبير يتم الإعلان عنه فى أفغانستان منذ أسابيع.