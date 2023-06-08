وزير الخارجية السعودى: نعمل على إنشاء مراكز لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش المنعقد فى العاصمة الرياض، أن المملكة تؤكد ضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن السعودية تعمل على إنشاء مراكز لمكافحة الإرهاب.

كما شدد على وجوب العمل على منع داعش من استغلال أى فرصة للعودة من جديد، وتجفيف منابع تمويله، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع بأن مجموعات الأمن للتحالف الدولى بذلت جهودا لمحاربة داعش، مضيفا أن معركتنا ضد الإرهاب تتطلب منا بذل جهود نظامية.