وزير الخارجية السعودى: حريصون على استقرار الدول المهددة من «داعش»

جدة - نرمين السيد - أكد فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أهمية التعاون مع الجميع من أجل دعم جهود التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، والقضاء على جميع أنشطته وامتداداته الإجرامية، فضلا عن مواجهة محاولاته الشيطانية فى استغلال وتنجيد الأطفال والشباب.





وأشار فرحان، خلال كلمته أثناء الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش، والذى أذاعته "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المملكة العربية السعودية تحرص على استقرار الدول التى استغل هذا التنظيم أراضيها من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية، منها سوريا والعراق، مشيدا بجهود العراق الحاسمة وتنسيقها المستمر مع التحالف الدولى للقضاء على التنظيم. وأوضح أن المملكة ساهمت فى تمويل جهود إعادة الإعمار فى العراق، تقديرا لجهود أخواتنا فى العراق، موجها الشكر لمجموعات العمل للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهاربى على مجهوداتهم فى مكافحة التنظيم ومنع انتشاره. وأعلن عن انضمام المملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقى، لمواجهة مخاطر تنظيم داعش، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة المغرب وجمهوريتى إيطاليا والنيجر، معربا عن ترحيبه بالتوجه لإنشاء مجموعة التركيز المعنية بمحافحة التنظيم داعش فى أفغانستان.

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