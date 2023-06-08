رئاسة جنوب إفريقيا: بوتين رحب بمبادرة حل الأزمة الأوكرانية

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" قد أعلنت أن الرئيس بوتين سيستقبل "فى المستقبل القريب"، وفدا من قادة الدول الإفريقية، لبحث مبادرة السلام الإفريقية.
وأوضحت الخدمة الصحفية للكرملين - فى بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره من جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، بحثا خلالها القضايا الراهنة والمتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين، والمبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على أن يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين وفدا من عدد من رؤساء الدول الإفريقية فى المستقبل القريب".
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