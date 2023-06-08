العالم اليوم - خلال معركة داعش.. السعودية تطالب الدول الغنية بـ"أمر هام"

انتم الان تتابعون خبر خلال معركة داعش.. السعودية تطالب الدول الغنية بـ"أمر هام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 12:22 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إن "من المؤسف وغير المقبول على الإطلاق" أن تتنصل الدول الغنية من مسؤوليتها المتعلقة باستعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد تنظيم داعش.

وأضاف في اجتماع للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في الرياض: "لذلك أقول لتلك الدول عليكم التحرك وتحمل مسؤولياتكم. كونكم جزءا من تحالف يعني العمل معا".

ومساء الأربعاء، اجتمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".