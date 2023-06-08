العالم اليوم - تباين في أسهم أوروبا مع ترقب قرارات البنوك المركزية

انتم الان تتابعون خبر تباين في أسهم أوروبا مع ترقب قرارات البنوك المركزية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 12:22 مساءً - عكست الأسهم الأوروبية، الخميس، تراجعات كانت قد منيت بها في بداية الجلسة، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة، لترتفع أغلب المؤشرات بعد ذلك، إضافة لمكاسب مجموعة نوفارتس السويسرية للرعاية الصحية.

فمن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الخميس، حيث قالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ضغوط التضخم لا تزال قوية وسيتم رفع تكاليف الاقتراض أكثر لمعالجتها.

ومع ذلك، فإن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تبقى غير واضحة، فتقرير الوظائف الأسبوع الماضي أشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويا، وهو ما دفع الأسواق لتقليص توقعاتها بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن هذا التقليص لم يكن كبيرا، فلازالت الأسواق تتوقع إبقاء معدل الفائدة دون تغيير بنسبة 66.7 بالمئة، حسب مؤشر CME FedWatch.

لكن قرار بنك كندا برفع الفائدة مثلما حدث في البنك المركزي الأسترالي، برفع مفاجئ بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، زاد من عدم اليقين بشأن قرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

وبالعودة إلى أوروبا، يترقب المستثمرين، أرقام البطالة في منطقة اليورو للربع الأول، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة لنفس الفترة.

وكانت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، قد أظهرت أن المنطقة لم تظهر أي نمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس شهري، ونمت بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يمثل تباطؤا من نمو بـ 1.8 بالمئة في الربع السابق.

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 8:45 بتوقيت غرينيتش، عكس مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعاته إلى ارتفاع طفيف بـ 0.01 بالمئة، كما ارتفع مؤشر DAX الألماني بـ 0.12 بالمئة، وارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.15 بالمئة.

وصعدت أسهم نوفارتس واحدا بالمئة، بعدما قالت الشركة إن وحدتها ساندوز للأدوية المكافئة التي تحمل نفس تركيبة عقاقير سقطت حقوق ملكيتها، والتي ستنفصل عنها قريبا، من المتوقع أن توسع خط إنتاجها وقد تجلب ثلاثة مليارات دولار إضافية من صافي المبيعات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.