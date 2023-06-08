العالم اليوم - بالفيديو.. زيلينسكي في خيرسون بعد انهيار سد كاخوفكا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. زيلينسكي في خيرسون بعد انهيار سد كاخوفكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 12:22 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه زار منطقة خيرسون في جنوب البلاد، والتي تغمرها المياه وناقش الوضع هناك بعد انهيار سد كاخوفكا.

وذكر في منشور على تيليغرام: "ناقشنا العديد من القضايا المهمة. حالة العمليات في المنطقة نتيجة للكارثة وإجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة وإنهاء حالة الطوارئ التي تسبب فيها انفجار السد وتنظيم عمليات الدعم للمناطق المنكوبة".

وأضاف أنهم ناقشوا أيضا "آفاق إصلاح النظام البيئي في المنطقة وموقف العمليات العسكرية في منطقة الكارثة".

الفيضانات غمرت منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع

نقلت وكالات روسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف قوله: "قضى 5 أشخاص كانوا يرعون الماشية غرقا".

غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.

قال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32 بالمئة في الضفة اليمنى و68 بالمئة في الضفة اليسرى".

أوضح أن "متوسط منسوب الفيضانات بلغ 5.61 أمتار"، مضيفا أنه "رغم الخطر والقصف الروسي المكثف، فإن عملية إخلاء المنطقة التي غمرتها المياه مستمرة".

أكّد بروكودين أن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا "صعب جدا".

قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنه تم إجلاء 1995 شخصا من مناطق غمرتها الفيضانات من بينهم 103 أطفال، وفر العديد من الأشخاص الآخرين بشكل مستقل.

أوضحت أنه على الجانب الأوكراني من النهر، غمرت المياه "20 قرية و2629 منزلا"، وأغرقت الفيضانات جزءا من العاصمة الإقليمية خيرسون.

تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالتسبب بتدمير السد الواقع على الحدود بين مواقع المعسكرين.

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة أمنية أن نحو 14 ألف منزل غرقت بعد انهيار سد كاخوفكا في أوكرانيا، مضيفة أنه جرى إجلاء نحو 4300 شخص.

وانهار، الثلاثاء، سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو عند خط المواجهة بين الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية والأوكرانية.