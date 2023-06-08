جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إن الوكالة تعتزم تغيير مفتشيها فى محطة زابوريجيا النووية التى تسيطر عليها روسيا فى الأسبوع المقبل.





وأضاف أنه يتعين موافقة السلطات الروسية والأوكرانية على هذه الخطط، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وفى وقت سابق، اتخذت روسيا إجراءات أمنية مشددة فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة فى جنوب شرق أوكرانيا، فى أثناء زيارة رافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة الطاقة النووية الروسية "روس إنرجوأتوم"، المشغلة للمفاعل: "نتخذ دائمًا إجراءات شاملة من جانبنا لضمان سلامة وأمن جميع أعضاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوكالة الدولية للطاقة تعتزم تغيير مفتشيها فى محطة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.