الخارجية الصينية: المناورات الجوية المشتركة مع روسيا لا تستهدف أى دولة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الصينية، قد أعلنت أن بكين وموسكو نفذتا الثلاثاء، دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقى، وفق ما نقلت وسيلة إعلام رسمية صينية.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان أوردته وكالة الصين الجديدة للأنباء: "نفذ الجيشان سادس دورية جوية مشتركة وفقًا لخطة التعاون العسكرى السنوية بين الصين وروسيا".

وهذه سادس دورية جوية مشتركة بين الصين وروسيا فى المنطقة منذ 2019.