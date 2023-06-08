القاهرة الإخبارية: غرق 14 ألف منزل وإجلاء 4300 شخص بعد انهيار سد كاخوفكا

وانهار سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو عند خط المواجهة بين الأراضى الخاضعة للسيطرة الروسية والأوكرانية، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون، اليوم الخميس، إن المياه تغمر نحو 600 كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة فى جنوب أوكرانيا، 68 % منها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التى تحتلها روسيا.
وكتب على تطبيق تيليجرام أن متوسط منسوب المياه صباح اليوم الخميس بلغ 5.61 متر.
وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية فى منطقة خيرسون للتفجير الثلاثاء الماضى، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.
تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده فى عام 1956.
وفى وقت سابق، دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، منظمات الإغاثة الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تداعيات تدمير سد "كاخوفكا" الذى يُستخدم فى توليد الطاقة الكهرومائية فى أوكرانيا، مضيفًا أن "أى منظمة لا تقدم المساعدة على الأرض فهى ببساطة لا تتمتع بالكفاءة"، بحسب وكالة "رويترز".
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