العالم اليوم - جريمة داخل حديقة ألعاب فرنسية.. جرحى أطفال في هجوم بسكين

انتم الان تتابعون خبر جريمة داخل حديقة ألعاب فرنسية.. جرحى أطفال في هجوم بسكين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 01:20 مساءً - أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية، حسبما أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، الخميس.

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه ومسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن رجلا مسلحا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات عند الساعة 9:45 صباحا (07:45 ت غ). وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن". وذكر أن الهجوم جرى في حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شرقي فرنسا والدوافع مجهولة. وأشار إلى أن 3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن بالمدينة الفرنسية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر جريمة داخل حديقة ألعاب فرنسية.. جرحى أطفال في هجوم بسكين .. في رعاية الله وحفظة