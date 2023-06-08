رئيس زامبيا: مصر بذلت جهودا كبيرة خلال رئاستها لمجموعة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس زامبيا، إن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال رئاستها لمجموعة الكوميسا، مضيفا أننا لدينا رغبة هائلة للتطوير وتحقيق التكامل الاقتصادى. وأضاف خلال اجتماعات قمة الكوميسا المنعقدة فى زامبيا، لقد واجهنا تحديات عديدة ونبذل جهودا كبيرة لحلها، مشددا على أهمية أمن واستقرار دول الكوميسا. وتابع بأن دول الكوميسا واجهت متغيرات عديدة خارج نطاق تحكمها، مضيفا أنها تعمل على التعاون لدفع الاقتصاد والتجارة. كما أكد أن إفريقيا تعمل على مواجهة التحديات المائية لدول القارة، مضيفا أننا "نعمل على توطين الصناعات لجميع دول القارة، وعلينا تنفيذ جميع المشروعات التنموية بالقارة السمراء"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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