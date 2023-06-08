العالم اليوم - أولى صفقات الـ"ريدز".. بطل العالم يوقع مع ليفربول

انتم الان تتابعون خبر أولى صفقات الـ"ريدز".. بطل العالم يوقع مع ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 02:18 مساءً - أعلن ليفربول تعاقده مع لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستير الفائز بكأس العالم، بعقد طويل الأجل، قادما من برايتون أند هوف ألبيون، الخميس، إذ يتطلع النادي لإعادة البناء بعد موسم صعب.

ولم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن انتقال اللاعب الأرجنتيني كلف ليفربول 40 مليون يورو.

وقال ماك أليستير (24 عاما) في بيان: "الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي".

وأضاف: "أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد".