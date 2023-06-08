العالم اليوم - بطائرات مسيرة.. استهداف تجمعات سكنية في بيلغورود الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 02:18 مساءً - أشار مسؤول روسي، الخميس، إلى استهداف تجمعين سكنيين في مقاطعة بيلغورود الروسية بطائرات مسيرة.

ويأتي الهجوم استكمالا لسلسلة هجمات أوكرانية على بيلغورود، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، في الأيام الأخيرة.

وكان فلاديمير غدانوف رئيس منطقة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود قد كشف الإثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 70 صاروخا من راجمات "غراد"، على قرية نوفايا تافولجانكا في شيبيكينو.

يأتي ذلك بعدما أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بوقت سابق، أن هجوما بطائرة مسيرة تسبب بإشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة.

يذكر أنه في أواخر مايو الفائت، أعلن الجيش الروسي أنه صد إحدى أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية، قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

ونفت كييف شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي، كما نفت أيضا تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود، وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.

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