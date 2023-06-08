إصابة 6 أطفال فى عملية طعن بـ فرنسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، اعتقلت الشرطة الفرنسية منفذ عملية الطعن فى أنيسى.
يشار إلى أنه الشهر الماضى، تعرض شاب يبلغ من العمر 24 عاما، لحادث طعن، داخل مبنى سكنى فى الدائرة الـ 19 فى العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت النيابة العامة فى العاصمة حينها، إنه تم فتح تحقيق فى الواقعة.
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