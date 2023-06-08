روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف سد نوفا كاخوفكا بالمدفعية

جدة - نرمين السيد - وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية فى منطقة خيرسون للتفجير الثلاثاء الماضى، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.
وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده فى عام 1956.
وفى وقت سابق، دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، منظمات الإغاثة الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تداعيات تدمير سد "كاخوفكا" الذى يُستخدم فى توليد الطاقة الكهرومائية فى أوكرانيا.
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