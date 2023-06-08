رئيس وزراء فلسطين: سنبنى كل منزل يهدمه الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس، إن كل منزل يهدمه الاحتلال الإسرائيلى ستعيد حكومته بناءه، وستتعاطى بكل مسؤولية مع احتياجات العائلات التى تُهدم بيوتها، مُشددًا على أن هذه هى مسؤولية حكومته تجاه أبناء شعبها.





وأضاف اشتية - خلال تفقده منزل الأسير إسلام فروخ الذى هدمه الاحتلال، فجرًا - أن ما قام به الاحتلال جريمة نكراء، إذ حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مُشردة بعد هدم بيتها، وهذه العقوبات التى لم تحصل فى التاريخ هى مُحاولة من الاحتلال للنيل من معنويات الشعب الفلسطينى. وكان الاحتلال الإسرائيلى اقتحم الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، قلب "رام الله"، واستمر الاقتحام نحو 6 ساعات، قبل تفجير منزل الأسير فروخ، كما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال أصيب فيها ستة فلسطينيون على الأقل بالرصاص الحى والمطاطي، والعشرات بالاختناق، ونشر الاحتلال قناصة فوق أسطح المنازل وتوعد من يقترب من الموقع الكائن به المنزل الذى تم تفجيره، وأصيب مُصوران صحفيان برصاص الاحتلال خلال تغطيتهما للاقتحام الذى كانت الاشتباكات خلاله أشبه بحروب الشوارع.

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