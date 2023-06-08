لاجئ يحمل الجنسية السورية.. تفاصيل جديدة بشأن منفذ عملية الطعن فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الفرنسية، إن "منفذ عملية الطعن لاجئ يحمل الجنسية السورية"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت اليوم الخميس، إصابة 6 أطفال فى عملية طعن بمدينة آنسى جنوب شرق فرنسا. من جانبه، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن "فرنسا بحالة صدمة بعد عملية الطعن فى مدينة آنسى"، واصفا عملية الطعن بالـ"عمل الجبان".

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