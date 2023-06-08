العالم اليوم - رئيس الكنيست يدعو حكومة بلاده للاعتراف بـ"مغربية الصحراء"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 03:22 مساءً - دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا حكومة بلاده إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، سيرا على خطى الولايات المتحدة.

وكشف أوحانا في إحاطة صحفية في الرباط، الخميس، أعقبت التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز العمل البرلماني، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعلن موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن الصحراء قريبا.

وزار تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لنتنياهو الرباط، الأربعاء، في وقت تبحث به الحكومة الإسرائيلية إعلانا محتملا بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

وفي عام 2020، اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"رويترز"، إن اتخاذ إسرائيل موقفا فيما يتعلق بالصحراء قد يؤدي إلى ترقية كاملة لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لتتحول بعثاتها الدبلوماسية، وهي مكاتب اتصال معينة حاليا، إلى سفارات، مع احتمال أن يحمل المستقبل إبرام اتفاقية تجارة حرة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن هنجبي اجتمع الأربعاء مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكد بيان لمكتب نتنياهو إن المسؤولين ناقشا "تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي إدارة شؤون الدولة والأمن".