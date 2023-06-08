العالم اليوم - 30 ألف دولار على الأقل لكل لاعبة في مونديال السيدات 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 03:22 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن كل من اللاعبات البالغ عددهن 736 في نهائيات كأس العالم للسيدات التي تنطلق الشهر المقبل في أستراليا ونيوزيلندا، ستحصل أقله على 30 ألف دولار من الجوائز المالية.

أكدت الهيئة العالمية أن قيمة الجوائز المالية الإجمالية للبطولة ارتفعت ثلاثة أضعاف مقارنة بنسخة 2019 في فرنسا، على أن تبلغ 152 مليون دولار، أي أكثر بعشر مرات من كأس العالم 2015 في كندا.

لكن التغيير هذه المرة يكمن في تخصيص مبلغ لمكافأة كل لاعبة، بدلاً من السماح لكل اتحاد مشارك باستخدام الجوائر المالية على النحو الذي يراه مناسبًا، علمًا أن كل من المنتخبات المشاركة البالغ عددها 32 سيحصل على 1.56 مليون دولار على الأقل.

ستحصل كل لاعبة تخرج من دور المجموعات على 30 ألف دولار، 60 ألف من ثمن النهائي، 90 ألف من دور الثمانية، 165 ألفًا من المربع الاخير، 180 ألف لصاحبة المركز الثالث، 195 ألفًا للوصيفة و270 ألف للبطلة.

وذكّر فيفا أنه في دراسته لعام 2022 حول رواتب اللاعبات المحترفات، كان متوسط الأجر السنوي 14 ألف دولار.

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" في بيان "لقد استمعوا إلى أصوات اللاعبات، وقمنا بخطوة نحو مزيد من المساواة بين الجنسين على أعلى مستوى في رياضتنا"، مذكرًا بالتعبئة في الخريف الماضي التي طالبت فيها أكثر من 150 لاعبة دولية بمنح 30 بالمئة على الأقل من الجوائز المالية المخصصة للاتحادات بشكل مباشر الى للاعبات.

إلى جانب "الصندوق القائم على الأداء" (110 مليون دولار) المخصص للدول المشاركة (اتحادات ولاعبات)، سيوزع فيفا 30.7 مليون دولار للتحضير للبطولة و11.5 مليون دولار للأندية التي تحرر اللاعبات الدوليات.

وتقام نهائيات كأس العالم بين 20 يوليو و20 أغسطس، علمًا أن المغرب هو المنتخب العربي الوحيد المشارك.