بوتين: من الوقاحة فرض الغير لأساليب التعليم فى دول ذات سيادة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين مخاطبا المنتدى الدولى لوزراء التربية والتعليم "تشكيل المستقبل" فى قازان، "من غير المقبول أن يقوم البعض بوقاحة وبشكل غير رسمى بفرض أنماطهم فى مجال التعليم والتربية على دولة ذات سيادة".

وأشار إلى أن روسيا بدورها تقوم بالكثير لدعم وتطوير التعليم فى البلدان الأخرى، قائلا "من عام إلى آخر، يتزايد عدد المعلمين المشاركين فى برنامج المعلم الروسى فى الخارج.. يقوم مدرسونا بالتدريس فى مؤسسات تعليمية أجنبية. وفى السنوات المقبلة، سيتم توسيع هذا العمل بالتأكيد".

وأكد الرئيس بوتين أن "دعم التطوير المهنى للمعلمين وموظفى الإدارة فى مجال التعليم من جميع الدول الصديقة سيستمر، وهو ما ركزت عليه بالفعل العديد من الجامعات الروسية الرائدة".

ولفت إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة بسخاء فى إنجازات علم أصول التدريس المحلية، والتى حددت مسبقا التطور العلمى والتكنولوجى للبلاد، قائلا "مثل هذا التبادل الحيوى والصادق للأفكار، والأساليب مهم جدا.. آمل أن تقترح وتناقش خلال المنتدى مشاريع مشتركة جديدة ومثيرة للاهتمام والتوصيات التى وضعت ستعمل على تحسين وتطوير قطاع التعليم".