العالم اليوم - بريطانيا تستعد لإزالة كاميرات المراقبة.. ما علاقة الصين؟

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا تستعد لإزالة كاميرات المراقبة.. ما علاقة الصين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 04:19 مساءً - تتجه السلطات في بريطانيا إلى إزالة كاميرات المراقبة المصنوعة في الصين من المؤسسات الحكومية، في إطار تحرك من أجل تبديد مخاوف متعلقة بـ"الأمن القومي".

ويأتي هذا التوجه فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مايو الماضي خلال قمة مجموعة السبع، إن الصين تشكل "أكبر تحد للأمن الدولي والازدهار في العالم".

وتعهدت الحكومة البريطانية بأن تعلن جدولا زمنيا محددا لإزالة المعدات المصنوعة من قبل شركات توصف بـ"الخاضعة لقانون المخابرات الوطنية في الصين".

وأوضحت الحكومة أن الهدف من التحرك هو "السعي إلى بث الطمأنينة"، في إشارة إلى العمل بشكل عاجل من أجل إزالة تلك الكاميرات.

ولم تحدد الحكومة البريطانية أسماء الشركات الصينية التي ستقوم بإزالة كاميراتها من المنشآت الحكومية.

أصل الأزمة