العالم اليوم - الذهب يلمع مع هبوط الدولار وسط ترقب لقرار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يلمع مع هبوط الدولار وسط ترقب لقرار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 04:19 مساءً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات، الخميس، مع تراجع الدولار بشكل طفيف لكن ترقب المستثمرين لاستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر على المعدن حدا من ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

يعتقد اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتا وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وقال محللون آخرون إن من المرجح أن يكون تداول الذهب محدود النطاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم 13 يونيو واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و14 هذا الشهر.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 1126 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1945.69 دولار للأونصة، بعدما تراجع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1959.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليمنح بعض الدعم للذهب، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوياته في قرابة ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23.70 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.04 دولار، كما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1380.97 دولار، بحسب بيانات "رويترز".