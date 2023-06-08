«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن التصعيد بين الصين وتايوان

جدة - نرمين السيد - ووفقا للتقرير، دخلت 37 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوى التايوانية، وفقا لوزارة الدفاع التايوانية على تويتر، فى توغل مكثف للجيش الصينى، ففى السنوات الأخيرة واصلت بكين توغلاتها الجوية تجاه تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح فى ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية.

قالت وزارة الخارجية الصينية، فى إفادة صحفية دورية اليوم الخميس، إن الدوريات الصينية الروسية المشتركة لا تستهدف دولًا بعينها وتتوافق مع القانون الدولى والأعراف الدولية.

كما بدأت الصين وروسيا دوريات جوية مشتركة يوم الثلاثاء الماضى، فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقى للمرة السادسة منذ عام 2019، ما دفع دولتى الجوار كوريا الجنوبية واليابان إلى نشر طائرات مقاتلة على الفور.

من جانبه، قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، إن بلاده أبدت "قلقها البالغ" وقدمت احتجاجًا للصين بعد أن دخلت سفن تابعة للبحرية الصينية مياه اليابان قرب جزيرة ياكوشيما اليوم الخميس.

وأضاف أن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصينى دخلتا أيضًا لمياه اليابان حول جزر سينكاكو، التى تطلق عليها الصين اسم دياويو، وحاولتا الاقتراب من قارب صيد يابانى.