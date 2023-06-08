قائد فاجنر: المعارك على الجبهة تؤكد أن كييف بدأت هجومها المضاد

جدة - نرمين السيد - وكان مؤسس مجموعة "فاجنر" الروسية، يفجينى بريجوجن، قد أعلن منذ عدة أيام، أن جزءًا من بلدة بيرخوفكا شمال باخموت فُقد أمام القوات الأوكرانية.

وتقع باخموت على ضفتى نهر "باخموتوكفا" شمالى مقاطعة دونيتسك فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا.

وتحظى باخموت بأهمية إستراتيجية كبيرة، حيث تعد بالنسبة للأوكرانيين حصنا للدفاع عن باقى مدن منطقة المقاطعة، وبالنسبة للروس أصبحت بوابة تقدم القوات الروسية فى دونيتسك.