العالم اليوم - زيادة أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

انتم الان تتابعون خبر زيادة أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 05:16 مساءً - سجل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو. وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في أبريل فهو لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يحجم المركزي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.