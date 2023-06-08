العالم اليوم - صافي احتياطي النقد الأجنبي بتركيا يسجل أدنى مستوى تاريخيا

انتم الان تتابعون خبر صافي احتياطي النقد الأجنبي بتركيا يسجل أدنى مستوى تاريخيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 05:16 مساءً - في وقت تسعى فيه السلطات إلى تلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة، واصل صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، انخفضه إلى مستوى متدن جديد على نحو قياسي في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو.

وكشفت بيانات، الخميس، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 5.7- مليار دولار، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

وانخفض صافي احتياطيات البنك المركزي بنحو 1.3 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى مسجل منذ بدء نشر البيانات في 2002.

وانخفض صافي الاحتياطيات بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال فترة الانتخابات.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي في الأعوام القليلة الماضية بسبب تدخلات باهظة التكلفة في السوق لدعم الليرة، وغيرها من جهود تهدئة الطلب على النقد الأجنبي.

وارتفع الطلب على الدولار في تركيا إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي، مع توقع الشركات والأفراد أن الليرة، التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها في 2021 و30 بالمئة في 2022، ستهوي في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفقدت العملة التركية نحو 20 بالمئة من قيمتها هذا العام وزاد انخفاضها هذا الأسبوع فيما قال متعاملون إنه مؤشر على أن أنقرة تنتقل من سيطرة الدولة إلى عملة يجري تداولها بشكل حر.

ولامست الليرة مستوى متدنيا على نحو قياسي، الخميس، مقابل الدولار عند 23.3965.