العالم اليوم - المغرب.. ضحايا في انهيار مصنع للنسيج والسلطات تحقق

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. ضحايا في انهيار مصنع للنسيج والسلطات تحقق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 05:16 مساءً - أفادت سلطات إقليم مديونة غربي المغرب، أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 5 آخرون بجروح بليغة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، إثر انهيار جزئي لبناية.

والبناية التي انهارت تابعة لشركة متخصصة في النسيج، وهي تقع في أراضي بلدية تيط مليل التابعة لمحافظة الدار البيضاء، كبرى محافظات المغرب.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الإنقاذ إلى موقع الانهيار لاتخاذ الإجراءات الضرورية، ومباشرة عمليات التدخل.

ونقل المصابون إلى مستشفى مديونة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وأشارت السلطات المحلية إلى فتح تحقيق في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب االتي تقف وراءه.

وحسب شهود عيان، فان سبب انهيار المصنع يعود لأشغال البناء لزيادة طابق آخر فوق مبنى المصنع.