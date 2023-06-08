بالصور : سحل وضرب .. اعتداء وحشي على شاب في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 8 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- تعرض شاب للسحل والضرب من قبل مجموعة من الاشخاص ليلة الاثنين الثلاثاء في عمان . وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح لحظة الاعتداء على الشاب بشكل وحشي وتركه وسط الشارع . وقال مصدر : ان الاجهزة الامنية تحقق في الحادثة بعد قيام الشاب المعتدى عليه بتقديم شكوى رسمية ، موضحا ان الخلاف عائلي . صور :

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