العالم اليوم - تراجع الإقبال على أضاحي العيد في مصر.. والحكومة تتدخل

انتم الان تتابعون خبر تراجع الإقبال على أضاحي العيد في مصر.. والحكومة تتدخل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 06:22 مساءً - اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتوفير أكبر كمية من الماشية في الأسواق، والحد من ارتفاع أسعارها، مع اقتراب عيد الأضحى، وإن بقيت عملية الإقبال على الشراء أقل من أعوام سابقة بحسب تجار.

وفي مصر حوالي مليون و400 ألف رأس من عجول التسمين، و2 مليون و130 ألف رأس من الماعز، و240 ألف رأس من الإبل، وفق مسؤولين في قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة وخبراء تحدثوا لموقع "دوت الخليج" عن أحوال السوق الآن، وتحركات الحكومة لزيادة المعروض.

ولكن تلبي هذه التحركات احتياجات المواطنين لشراء بالأضحية؟ أم سيتجهون للصكوك؟

تحركات الحكومة لزيادة المعروض

طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، يوضح أنه بجانب المعروض من الإنتاج المحلي، اتجهت الحكومة للاستيراد للوفاء بالطلب المتزايد خلال العيد:

• استيراد أكثر من 170 ألف رأس من المواشي والأغنام من السودان ودول في أوروبا، سواء للذبح الفوري أو للتربية والتسمية.

• استيراد كميات من اللحوم المبردة والمصنعة؛ لتوفير معروض بأسعار تناسب الجميع.

ويرجع ارتفاع الأسعار لنقص الأعلاف؛ نتيجة اضطراب حركة الواردات والصادرات في العالم بعد حرب أوكرانيا، وتمثل الأعلاف أكثر من 60 بالمئة من جملة مصروفات تشغيل تكاليف إنتاج اللحوم، وتمت السيطرة على أزمة توفيرها من خلال الزراعة التعاقدية، فضلا عن توفير زيادة كمية المحاصيل العلفية مثل الذرة والصويا.

النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس العدل، يقول إن أسعار العجول لا زالت مرتفعة رغم وجود انخفاض طفيف في الأسعار مؤخرا، مرجعا ذلك إلى "ارتفاع أسعار الأعلاف؛ وهو ما يقلل من قدرة المواطن على شراء الأضحية، فيما يتجه للصكوك".

في نفس الوقت، يتوقع إمام انخفاض الأسعار الأيام القادمة بعض الشيء، مع توفير الأعلاف، واستيراد كميات أخرى من رؤوس المواشي.

أسعار أضحية العيد

طرق شراء أضحية العيد تتم حسب رغبة المشتري، إما بالسهم والذي يصل لـ 9 آلاف جنيه، ويزن نحو 30 كيلو، أو ربع العجل بـ 12 ألف جنيه ويصل وزنه لـ 40 كيلو لحوم خالصة، بحسب الأرقام التي رصدها أمين عثمان، جزار وصاحب مزرعة مواشي الحديث.

ويفضل كثير من المواطنين شراء العجول الحية، ويتم ذبحها بمعرفتهم، ويتقاسمون لحوم الأضحية ثم توزيعها بمعرفتهم، وأقل ثمن للعجول 50 ألف جنيه، يزيد حتى 80 ألف على حسب وزن العجل، كما يقول عثمان، الذي يرى انخفاضا حتى الآن في المقبلين على الشراء بشكل ملحوظ.

كيف تختار الأضحية السليمة؟

ينبه طارق سليمان إلى أن المواطن يمكنه التوجه إلى الإدارات الطبية والزراعية لمساعدته في الاختيار، أما إن اختار شراء الأضحية بنفسه، فيراعي التالي:

• رأس الحيوان تكون متجهة لأعلى وليس لأسفل، ولون العين أبيض لامع بدون إصفرار أو إحمرار أو إفرازات دمعية.

• الأنف ليس بها إفرازات مخاطية، وعملية التنفس لدى الحيوان طبيعية بدون نهجان.

• الفم بدون إفرازات واللسان خالٍ من التشققات.

• عدم وجود تشققات أو دمامل أو تقرحات في الجلد.

• الشعر أو الصوف لا يمكن نزعه بسهولة، ومتكامل بدو مساحات فاضية.

• قوائم العجول الـ 4 مكتظة ممتئلمة غير نحيفة.

• مقدمة الصدر والرقبة ممتلئة بالنسيج؛ مما يعني وجود زيادة في نسبة اللحوم.

• عدم وجود انتفاخات في الكرش والبطن عند الضغط عليها.

• مؤخرة الحيوان نظيفة ليس بها إفرازات.