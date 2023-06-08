جدة - نرمين السيد - قال ماتيو برونى، مدير دار الصحافة التابعة للفاتيكان: "إن الفريق الطبى الذى يتابع حالة البابا بعد العملية الجراحية التى أجراها أمس، لترميم جدار البطن بمستشفى جيميلى بروما يفيد بأن البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة، وتمكن من الراحة لفترة طويلة، إنه بحالة عامة جيدة، ويتنفس بدون مساعدة".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إجراء الجراحة.. حالة البابا فرنسيس مستقرة فى مستشفى جيميلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.