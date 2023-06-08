العالم اليوم - هدوء مخاوف رفع الفائدة الأميركية تدفع أسواق الخليج للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 07:20 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الخميس، مع هدوء المخاوف من أن الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة، إذافة لارتفاع أسعار النفط في معظم أوقات الجلسة الصباحية.

ويعقد مجلس الفيدرالي الأميركي، اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة يومي 13 و14 يونيو، ويخشى المستثمرون من احتمال أن يتمسك بموقفه الخاص بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.

وتتوقع الأسواق الآن أن يبقي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل بنسبة 72.5 بالمئة حسب بيانات مؤشر CME FedWatch.

وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بـ 1.3 بالمئة إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة خلال 2024 بـ 0.6 بالمئة إلى 3.3 بالمئة

تحركات الأسواق

- ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 11,397.14 نقطة، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وزيادة سهم البنك السعودي الفرنسي اثنين بالمئة.

وأسبوعيا، حقق المؤشر السعودي مكاسب بـ 3.5 بالمئة ليسجل أول مكاسب أسبوعية له في أربعة أسابيع.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس إن اقتصاد السعودية نما 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، بما يتماشى بشكل عام مع التقديرات الصادرة الشهر الماضي.

- استقر مؤشر دبي عند 3,687.63 نقطة عند الإغلاق بعد ارتفاعه لتسع جلسات متتالية.

- انخفض مؤشر أبو ظبي 0.1 بالمئة إلى 9,351.82 نقطة.

- انخفض مؤشر بورصة قطر مع نهاية الجلسة بنسبة 0.38 بالمئة إلى 10,257.21 نقطة

- مؤشر سوق الكويت الأول ارتفع مع نهاية الجلسة بنسبة 0.18 بالمئة إلى 7,604.62 نقطة.

- خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة واحدا بالمئة بفضل مكاسب سجلتها معظم الأسهم على المؤشر، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد بنسبة واحد بالمئة.